Каждый десятый россиянин не хочет, чтобы его подруга зарабатывала больше него

Каждый десятый россиянин не хочет, чтобы его подруга зарабатывала больше негоПриложение для знакомств, которым пользуются россияне, поделилось статистикой: как мыслят мужчины и женщины при выборе партнёра.
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