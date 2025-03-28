Каждый десятый россиянин не хочет, чтобы его подруга зарабатывала больше него

Живая Кубань
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Живая Кубань

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  • Неизвестно Неизвестно
    Скоты, а не люди кто так поступаетПеремотал лапы и ...
  • Evgenija Palette
    Нашли эту сволочь?... ПЕРЕВЯЗАТЬ ЕГО, СУКУ, ТАК ЖЕ...Перемотал лапы и ...
  • Boris Max
    Там же Азов!!! Власти, у вас ку-куках поехала? И так засрали Кубань!В Темрюкском райо...

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