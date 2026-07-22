ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей

В фильме будет рассказана детективная история будущего реактивного двигателя, а также зрителю покажут двигатель, построенный для полета на Луну и новейший двигатель для истребителя пятого поколения Су-57 под кодовым именем «Изделие 117».
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