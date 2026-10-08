Тим Макнелли раскритиковал план размещения мигрантов на базах

Тим Макнелли, глава приходского совета Пиддингтона, выразил недовольство планом британского правительства разместить мигрантов на бывших военных базах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Стрельне нашли ...
- В Петербурге поез...
- СТ Решение Путина оз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым