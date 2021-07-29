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Домовые – это правда. Реальная история

Домовые – это правда. Реальная история

Приветствую всех на канале Птица-муха! Верить или не верить в то, что рядом с человеком живут другие, невидимые нам, сущности – это личное дело каждого.

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Виктория Козина (Гуща)
В принципе, я человек прагматичный и с изрядной долей скептицизма. Однако в Малый народец верю. Наш домовой разбудил нас при пожаре, выгонял из дома неприятных родственников и предупреждал о грядущих бедах. Другими разумными и научными доводами многие вещи из тайн ночной жизни дома я объяснить не могу.
Валер Крюков
Единый Бог, которому мы молимся далеко и не многих он слышит, а предки наши умершие совсем рядом, но мы на них не обращаем внимания, задурили нам голову.
Павел Смирнов
Да-а есть невидимые и необьяснимые силы, да только забывают иногда они про нас, наверное ведем себя не так как требуется.
Nata
Я когда жила в квартире видела домового, а когда переезжала, то пригласила его с нами. На новом месте он не показывался, но присутствие чувствуется. Угощения ему ставим. Мы отдалились от природы, многие знания потеряли.
Андрей Хорушкин
Мамоньки, сколько мракобесов то! -) Ну ладно женщины, натуры впечатлительные и вовсякуюфигнюверящие. Но мужики то куда критическое мышление подевали? Давайте ещё в гороскопы верить и к гадалкам ходить. Беда...
ирина Северова северова (гуляева)
Хозяин дома. Уважать надо
Вера Федорова
Верю-верю, это вот мои домовята, связала долгими длинными вечерами)).
Анжела Дацко
Видела своего домового и не раз, и даже знаю где он спит.

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