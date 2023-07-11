Дальневосточную поэзию изучат на круглом столе Премии им. Арсеньева

Круглый стол "Дальневосточная поэзия: творческие группы" (12+) в формате онлайн продолжит 12 июля серию дискуссионных мероприятий (12+) в рамках пятого, юбилейного сезона Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" им.
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