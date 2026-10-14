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Певица Мария Зайцева: «Я за принятие закона о домашнем насилии»

Певица Мария Зайцева: «Я за принятие закона о домашнем насилии»

Экс-солистка «Ассорти» записала эмоциональное видеообращение Мария Зайцева , фото: соцсетиСпоры о необходимости принятия в России закона о домашнем насилии ходят давно.

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