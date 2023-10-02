Россиянам сообщили о необходимости оформления статуса пенсионера

Многие граждане ошибочно предполагают, что выход на пенсию происходит в «автоматическом» режиме, однако оформление такого статуса - это обязанность сотрудника, а не его работодателя или Социального фонда.
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