Видео исторического гола!В 1958 году сборная СССР дебютировала на чемпионате мира. Свой первый матч крепкая команда Гавриила Качалина с Яшиным, Кузнецовым, Ивановым, Симоняном и другими звездами советского футбола провела 8 июня в шведском Гетеборге.
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