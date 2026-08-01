Видео исторического гола!В 1958 году сборная СССР дебютировала на чемпионате мира. Свой первый матч крепкая команда Гавриила Качалина с Яшиным, Кузнецовым, Ивановым, Симоняном и другими звездами советского футбола провела 8 июня в шведском Гетеборге.