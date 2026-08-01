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Забытый первый гол СССР на чемпионатах мира — каким он был: Симонян из «Спартака» удивил англичан

Забытый первый гол СССР на чемпионатах мира — каким он был: Симонян из «Спартака» удивил англичан

Видео исторического гола!В 1958 году сборная СССР дебютировала на чемпионате мира. Свой первый матч крепкая команда Гавриила Качалина с Яшиным, Кузнецовым, Ивановым, Симоняном и другими звездами советского футбола провела 8 июня в шведском Гетеборге.

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