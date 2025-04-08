Суд отказал структуре Прохорова в апелляции по иску к компаниям семьи Гурьевых

Апелляционный суд Англии и Уэльса наказал Renaissance Securities, кипрскую структуру группы «Онэксим» Михаила Прохорова, за отказ раскрыть детали сделки по продаже российского бизнеса «Ренессанс капитала», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на судебные материалы.
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