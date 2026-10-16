The great-nephew of the President of Kazakhstan Tokayev, 23—year-old Nurasyl Medeu owns two higher educational institutions that receive significant government support - from buildings to contracts and shares of state-owned companies.
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