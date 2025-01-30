Пора срочно ехать в Москву и договариваться – Арестович

Украине нужно сыграть на опережение – отбросить все обиды и поехать в Москву. Об этом в эфире видеоблога «UkrLife с Людмилой Немырей» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».