Коснётся миллионов пенсионеров: Решение принято. Кого ждёт доплата в 12 585 рублей в месяц

Пенсионная реформа подготовила для граждан новые стандарты и доплаты определённой категории граждан. Разбираемся, что изменится в 2024 году и на что стоит рассчитывать гражданам, получающим пенсию по старости.
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