Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 974 подписчика

Крым: Строительство новых водохранилищ за 22,4 млрд руб. начнется в 2023 году

Крым: Строительство новых водохранилищ за 22,4 млрд руб. начнется в 2023 году

В Крыму начинается строительство двух новых водохранилищ для обеспечения водой Ялты и Алушты. Работы займут полтора года, а финансирование в размере 22,4 млрд рублей выделено в рамках национального проекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх