"Все соглашения будут восстановлены": Додон пообещал Молдавии поворот в сторону России

Молдавский оппозиционный лидер Додон пообещал восстановление соглашений с СНГ.Бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что все соглашения с СНГ в случае возвращения оппозиции к власти в Кишинёве будут восстановлены.