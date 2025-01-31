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Аналитик Юшков: выход Эстонии из БРЭЛЛ — путь к ухудшению энергоснабжения

Аналитик Юшков: выход Эстонии из БРЭЛЛ — путь к ухудшению энергоснабжения

Эксперт Финансового университета при Правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обсудил с RT последствия выхода Эстонии из объединенной энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).

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