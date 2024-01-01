Вот и завершился целый календарный год, как Европа (в основной своей массе) живет без нефти из России.
Бумеранг вернулся. Европа ввела санкции против собственных компаний.
Комментарии
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Иван Агеев
Не знаю, (и знать не хочу) чем "питается" ваша экономика, а основа Российской экономики вовсе не торговля сырьём, у тебя устаревшие и лживые данные в надежде на то, что их не проверишь. А мы и не будем проверять! А знаешь, почему? Проще тебя проверить, а для этого достаточно глянуть на твою грамотность из которой следует, что ты из хохляндии, поскольку даже не знаешь автора и перевираешь крылатую фразу Д.И. Менделеева. Я уж не говорю про то, что только хохлы не ставят пробел после запятых, (а навищо? И так гарно). Посему-поэтому - вали, Мыкола, звитси и "коллегу" Alexandr Kovalev прихвати, ваша миссия не удалась
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11 час.
Александр Симаков
В гугле что Менделеева переводили? "Сжигать нефть — все равно, что топить печку ассигнациями". А про уголь Вы написали, видимо, чтобы умнее казаться? Что касается переработки сырья, то да, Мишустин эту тему поднимал.
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11 час.
Иван Агеев
А произведение А.П. Чехова "Палата номер 6" вовсе не о поиске врагов, а о лицемерии и пошлости жизни в российской глубинке, коей в те времена и являлась "окраина Руси". С тех пор у неё несколько раз менялись названия, но суть, к сожалению, практически не изменилась. Более того, по недосмотру она зажирела и охамела, теперь приходится лечить хирургическим путём. Вряд ли выживет, сильно запущена болезнь.
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10 час.
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