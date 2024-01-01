Бумеранг вернулся. Европа ввела санкции против собственных компаний.

Иван Агеев

Не знаю, (и знать не хочу) чем "питается" ваша экономика, а основа Российской экономики вовсе не торговля сырьём, у тебя устаревшие и лживые данные в надежде на то, что их не проверишь. А мы и не будем проверять! А знаешь, почему? Проще тебя проверить, а для этого достаточно глянуть на твою грамотность из которой следует, что ты из хохляндии, поскольку даже не знаешь автора и перевираешь крылатую фразу Д.И. Менделеева. Я уж не говорю про то, что только хохлы не ставят пробел после запятых, (а навищо? И так гарно). Посему-поэтому - вали, Мыкола, звитси и "коллегу" Alexandr Kovalev прихвати, ваша миссия не удалась