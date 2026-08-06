Ковальчук сообщил о жертвах удара ВСУ по Брянской области

Два человека погибли, пять ранены после ударов ВСУ по Брянской области. Врио губернатора региона Егор Ковальчук сообщил о нападении беспилотника на легковое авто в Суземском районе и ударе по Новозыбкову.
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