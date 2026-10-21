Обновление уже доступно в Южной Корее, а в ближайшую неделю начнётся расширение географии распространения Samsung начала распространять One UI 9 для смартфона Galaxy A55 в Южной Корее.
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