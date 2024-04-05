БК «Мелбет»: «Претензии следователей к Ляпустину не связаны с его профессиональной деятельностью на посту гендиректора»

В букмекерской компании «Мелбет» прокомментировали задержание гендиректора компании Игоря Ляпустина. Ранее стало известно, что следствие вменяет Ляпустину хищение 90 миллионов рублей путем мошенничества у делового партнера Александра Градуленко.
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