Имя: Эмили Фамилия: Блум Полное имя: Эмили Блум Национальность: украинец Родилась: 9 июля 1993 г. Страна: Киев, Украина Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: Синий Размеры: (США) 36-25-37 (ЕС) 91-63,5-94 Рост: 5,6; 168 см Инстаграм Эмили Блум – @emilybloomshow #Emily #Bloom.
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