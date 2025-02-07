Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Давайте не видеть в Украине «империю Зла»

Давайте не видеть в Украине «империю Зла»

Исторические напёрстки Тема будет сложной, на каждой фразе придётся себя жесточайшем образом одёргивать, дабы не улететь в бан за «разжигание .

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Комментарии
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нн
наталья никифорова
Украина естественно не империя зла. Ему до империи как до луны. Это недогосударство -исчадие ада и там уже не одно поколение выросло с генетической ненавистью к русским. Только полное исчезновение этого недогосударства с его террористическим режимом и всех, кто его поддерживает может лично меня удовлетворить. Не братья они нам,  а враги....Достаточно посмотреть на нынешнюю Германию, где фашизм возрождается не по дням, а по часам, вот и украина, если она останется будет продолжать свою русофобскую деятельность и постоянно угрожать нашей стране.
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6 час.
В К
А, следующий её призыв будет какой, канонизировать гитлера?
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5 час.
kayalex
Какая там империя. Просто смешно. Это недогосударство зла!
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3 час.
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