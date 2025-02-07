нн

наталья никифорова

Украина естественно не империя зла. Ему до империи как до луны. Это недогосударство -исчадие ада и там уже не одно поколение выросло с генетической ненавистью к русским. Только полное исчезновение этого недогосударства с его террористическим режимом и всех, кто его поддерживает может лично меня удовлетворить. Не братья они нам, а враги....Достаточно посмотреть на нынешнюю Германию, где фашизм возрождается не по дням, а по часам, вот и украина, если она останется будет продолжать свою русофобскую деятельность и постоянно угрожать нашей стране.