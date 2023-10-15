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ФСБ поймала "гастролёра" с особо крупной партией "запрещёнки" в Челябинской области

ФСБ поймала "гастролёра" с особо крупной партией "запрещёнки" в Челябинской области

Рассказываем, сколько времени злодей проведёт за решёткой.Житель соседней Свердловской области пытался развернуть на Южном Урале бурную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков ещё в 2022 году.

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