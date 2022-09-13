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Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев прокомментировал прошедшие в республике выборы

Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев прокомментировал прошедшие в республике выборы

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы от Удмуртии, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», Андрей Исаев прокомментировал победу Александра Бречалова и своей партии на прошедщих в республике выборов главы республики и депутатов Госсовета.

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