Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев прокомментировал прошедшие в республике выборы

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы от Удмуртии, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», Андрей Исаев прокомментировал победу Александра Бречалова и своей партии на прошедщих в республике выборов главы республики и депутатов Госсовета.