Сезонный шоппинг: как новые приобретения могут повлиять на ваше настроение

📌 Однако иногда бывают и обратные ситуации. Если вы не очень уверены в своем выборе и покупка кажется вам не слишком привлекательной, но вы все равно склоняетесь к ней по каким-то причинам (например, из-за отсутствия альтернативы или выгодной цены), то, возможно, стоит отложить решение о покупке.