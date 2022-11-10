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Майлз Бриджес намекнул в социальной сети на возвращение в «Шарлотт»

Майлз Бриджес намекнул в социальной сети на возвращение в «Шарлотт»

Форвард Майлз Бриджес, который избежал тюремного заключения, получив три года условно за избиение подруги в присутствии детей, намекнул на возвращение в «Шарлотт».

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