Майя Санду подтвердила приверженность Молдовы миру и региональной безопасности

Президент Молдовы Майя Санду посетила с официальным визитом штаб-квартиру Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе, в рамках 30-летия Партнерства ради мира между Республикой Молдова и НАТО.
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