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Меликов после слов Нурмагомедова заявил о наказании зачинщиков беспорядков

Меликов после слов Нурмагомедова заявил о наказании зачинщиков беспорядков

Руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов, говоря о наказании для участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, уточнил, что к ответственности в первую очередь будут привлечены зачинщики акции.

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