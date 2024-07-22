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Диетолог Казанцева: какое мясо полезнее – свинина или говядина?

Диетолог Казанцева: какое мясо полезнее – свинина или говядина?

Диетолог Галина Казанцева: в говядине больше железа, но свинина меньше нагружает печень. Диетолог Галина Казанцева поделилась профессиональным мнением о том, какое мясо полезнее для организма – свинина или говядина.

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