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Юрист Анцелиович рассказала, что Валиева может уменьшить срок дисквалификации

Юрист Анцелиович рассказала, что Валиева может уменьшить срок дисквалификации

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, отметив, что антидопинговые правила не предусматривают сокращение срока по вновь открывшимся обстоятельствам, передает "Татар-информ".

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