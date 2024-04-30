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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Бедность Севастополю не к лицу, а что в Крыму?

Бедность Севастополю не к лицу, а что в Крыму?

Росстат представил первую оценку уровня бедности (доля населения, проживающего ниже границы бедности) за 2023 год (по каждому году Росстат публикует четыре оценки уровня бедности: предварительная; первая оценка; вторая оценка; окончательная оценка).

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