Учительница, снимавшая интимные ролики с сыном, жаловалась на кисту мозга

Учительница обществознания и истории, задержанная сотрудника правоохранительных органов в связи с тем, что ранее снимала интимные видеоролики с участием своего собственного четырехлетнего сына, жаловалась на то, что страдает от рака мозга.
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