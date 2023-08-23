Военное обозрение

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Бывший аналитик ЦРУ: Зеленский пытается скрыть информацию о неудачном контрнаступлении и переложить вину на главкома Залужного

Бывший аналитик ЦРУ: Зеленский пытается скрыть информацию о неудачном контрнаступлении и переложить вину на главкома Залужного

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о наличии информации из собственных источников о продолжающихся «трениях» в общении между президентом Украины и главкомом ВСУ.

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