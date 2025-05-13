Детей из Левобережного приглашают на творческий мастер-класс

В четверг, 15 мая, в День семьи, в семейном центре «Преображение» пройдет творческий мастер-класс. Под руководством наставника собравшиеся создадут оригинальную гипсовую фигуру «Я вас люблю», олицетворяющую тепло человеческих отношений, гармонию чувств и силу семьи.
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