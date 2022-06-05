Приморский "Восток" выиграл гостевую гонку чемпионата РФ по спидвею

Приморский "Восток" выиграл гостевую гонку чемпионата РФ по спидвею

Спидвейный клуб "Восток" из Приморья победил балаковскую "Турбину" в гостевой гонке командного чемпионата России.

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