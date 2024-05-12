Мусорные баки на Хилокской забили до отказа коровьими головами и тухлой морковкой

Контейнеры заполнены так, что мусоровоз не может их забрать. Местные жители уверены, что таким образом им пакостят приезжие.
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