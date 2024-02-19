Русских солдат удивило западное оружие, брошенное украинцами в Авдеевке

При зачистке населённого пункта было сделано много находок, спешно брошенного ВСУ импортного оружия.Бойцы отряда специального назначения "Викинг", которым поручили произвести зачистку Авдеевки, нашли и продемонстрировали корреспондентам РИА Новости трофейное западное оружие, брошенного ВСУ при бегстве из населённого пункта.