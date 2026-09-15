Россияне назвали слова, вызывающие речевое раздражение

Жаргонизмы и современный сленг признаны основными речевыми раздражителями среди жителей России. По результатам совместного исследования книжного сервиса «Литрес» и исследовательского агентства Magram MR, слово «кринж» занимает первое место в списке выражений, вызывающих наибольшее отторжение.
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