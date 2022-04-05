Происшествия

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В Северо-Кавказском регионе полицейские на федеральных контрольно-пропускных пунктах продолжают оказывать помощь вынужденным переселенцам из Украины

ГУ МВД России по СКФО и ВОГОиП МВД России продолжают акцию, начатую на федеральном контрольно-пропускном пункте «Малка».

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