Глава отделения ФАО Кобяков: избавить мир от голода к 2030 году не получится

Задачу по устранению от голода в мире к 2030 году не получится. Об этом РИА «Новости» заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киев потребовал о...
- Почти 300 украинс...
- Захарова усомнила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым