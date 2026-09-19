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Глава отделения ФАО Кобяков: избавить мир от голода к 2030 году не получится

Глава отделения ФАО Кобяков: избавить мир от голода к 2030 году не получится

Задачу по устранению от голода в мире к 2030 году не получится. Об этом РИА «Новости» заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

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