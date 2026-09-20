🗳 Более четырёх тысяч наблюдателей работали на избирательных участках в Крыму По состоянию на 18:00 20 сентября в республике на выборах депутатов приняли участие 4572 наблюдателя, сообщил глава Избиркома Крыма Михаил Малышев.