Смогут ли признанные игроки сохранить свои позиции в секторе стейблкоинов

Поскольку стейблкоины продолжают набирать популярность в финансовом секторе, генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд считает, что рынок в значительной степени останется под контролем нынешних доминирующих эмитентов.
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