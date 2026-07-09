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Смогут ли признанные игроки сохранить свои позиции в секторе стейблкоинов

Смогут ли признанные игроки сохранить свои позиции в секторе стейблкоинов

Поскольку стейблкоины продолжают набирать популярность в финансовом секторе, генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд считает, что рынок в значительной степени останется под контролем нынешних доминирующих эмитентов.

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