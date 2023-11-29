Сомнолог Кудинов: при сонном параличе человек просыпается, при лунатизме – нет

Когда человек спит, его мозг работает, а сознание отключается. Если же вдруг просыпается способность управлять телом и происходит частичное пробуждение при спящем сознании, то это лунатизм, объяснил сомнолог Павел Кудинов.
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