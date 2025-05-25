Путин: Россия выступает за расширение дружественных отношений с Африкой

Россия стремится к расширению дружественных отношений с африканскими государствами. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня Африки, адресованном главам государств и правительств стран континента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии