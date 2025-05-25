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  • Maxim
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Путин: Россия выступает за расширение дружественных отношений с Африкой

Путин: Россия выступает за расширение дружественных отношений с Африкой

Россия стремится к расширению дружественных отношений с африканскими государствами. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня Африки, адресованном главам государств и правительств стран континента.

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