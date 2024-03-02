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Лавров призвал Армению объявить окончательное решение по своему участию в ОДКБ

Лавров призвал Армению объявить окончательное решение по своему участию в ОДКБ

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров призвал Армению объявить окончательное решение по своему участию в Организации Договора о коллективной безопасности.

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Комментарии
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лина любимцева
Вот ТАК прямо СРАЗУ и даемся? А побороться за Армению - слабо, кишка не отросла?!! Сместить Пашиняна - не пробовали? Иногда приемчики Запада не плохо бы и применить. Для спасения... Пашинян же доведет Армению  &quot;до ручки&quot;, а мы ОБЯЗАТЕЛЬНО  заимеем в своем подбрюшье американскую базу на их территории..... АРМЯНЕ ЧЕГО МОЛЧАТ?!!... А если выселят из Россию ТУДА, В ПАШИНЯНСКУЮ АРМЕНИЮ?!! Во заживете там, в роли раздолбанных вассалов!! Качать права уже не получится...
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1 час.
лл
лина любимцева
Так Нагорный Карабах сколько десятилетий НИ ТУДА, НИ СЮДА БОЛТАЛСЯ!! И в состав Армении не приняли, и отдельной республикой не сделали. Сидели, ЧЕГО ЖДАЛИ, не понятно. Пока Пашинян не поехал в ЕС и не подписал продажные договора, сдав Нагорный Карабах?!! А САМ, после всего, стал обвинять Россию, что Нагорный Карабах вновь отошел Азербайджану.... А когда договор подписывал - ПЬЯНЫЙ БЫЛ, ИЛИ ОБНАРКОМАНЕННЫЙ? Не понимал, что подмахивает?!! Проститутка!!
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1 час.
Silver Kont
Ушастый пидарас мыкола пашинян покувыркался с пидарасом микроном, обоим понравилось, и решили они соединиться .... Ушастый пидор о народе и не думал, только свои хотелки удовлетворял...
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1 час.

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