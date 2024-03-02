Лавров призвал Армению объявить окончательное решение по своему участию в ОДКБ

лина любимцева Вот ТАК прямо СРАЗУ и даемся? А побороться за Армению - слабо, кишка не отросла?!! Сместить Пашиняна - не пробовали? Иногда приемчики Запада не плохо бы и применить. Для спасения... Пашинян же доведет Армению "до ручки", а мы ОБЯЗАТЕЛЬНО заимеем в своем подбрюшье американскую базу на их территории..... АРМЯНЕ ЧЕГО МОЛЧАТ?!!... А если выселят из Россию ТУДА, В ПАШИНЯНСКУЮ АРМЕНИЮ?!! Во заживете там, в роли раздолбанных вассалов!! Качать права уже не получится...

лл лина любимцева Так Нагорный Карабах сколько десятилетий НИ ТУДА, НИ СЮДА БОЛТАЛСЯ!! И в состав Армении не приняли, и отдельной республикой не сделали. Сидели, ЧЕГО ЖДАЛИ, не понятно. Пока Пашинян не поехал в ЕС и не подписал продажные договора, сдав Нагорный Карабах?!! А САМ, после всего, стал обвинять Россию, что Нагорный Карабах вновь отошел Азербайджану.... А когда договор подписывал - ПЬЯНЫЙ БЫЛ, ИЛИ ОБНАРКОМАНЕННЫЙ? Не понимал, что подмахивает?!! Проститутка!!