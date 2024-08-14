Технологический колледж Тимирязевки объявил дополнительный набор

Дополнительный набор на платную форму обучения востребованным специальностям «Ветеринария», «Агрономия» и «Информационные системы и программирование» в связи с большим спросом объявил Технологический колледж при РГАУ-МСХА имени К.
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