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Разумовский вестник

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Технологический колледж Тимирязевки объявил дополнительный набор

Дополнительный набор на платную форму обучения востребованным специальностям «Ветеринария», «Агрономия» и «Информационные системы и программирование» в связи с большим спросом объявил Технологический колледж при РГАУ-МСХА имени К.

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