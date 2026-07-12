В Москве подростки на велосипедах сбили годовалую девочку и сбежали

«Никто на тормоз не нажал»: на западе Москвы велосипедисты покалечили ребёнка.На западе Москвы годовалая девочка получила серьёзные травмы после того, как в неё на высокой скорости врезались двое подростков на велосипедах.
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