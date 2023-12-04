Президент Болгарии наложил вето на передачу Киеву партии списанных БТР

Болгария не сможет бесплатно передать Украине обещанную ранее партию списанной бронетехники, так как президент страны Румен Радев отказался подписать соответствующий закон и вернул документ в парламент на доработку.
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