Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Президент Болгарии наложил вето на передачу Киеву партии списанных БТР

Президент Болгарии наложил вето на передачу Киеву партии списанных БТР

Болгария не сможет бесплатно передать Украине обещанную ранее партию списанной бронетехники, так как президент страны Румен Радев отказался подписать соответствующий закон и вернул документ в парламент на доработку.

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