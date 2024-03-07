Известный центровой потерял сознание во время матча НБА

Бисмак Бийомбо потерял сознание во время матча «Портленда» с «Оклахомой». В ночь на 7 марта в Портленде (штат Орегон, США) прошел матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Оклахома-Сити Тандер».