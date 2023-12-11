ИИ «оживил» героинь аниме Demon Slayer, Black Clover, Fairy Tail, Fate Grand Order и не только — они ст...

ИИ «оживил» героинь аниме Demon Slayer, Black Clover, Fairy Tail, Fate Grand Order и не только — они стали живыми девушкамиЭнтузиаст с ником MySmartArts продолжает «оживлять» женских персонажей популярных аниме-сериалов при помощи нейросети Stable Diffusion, «превращая» их в реальных девушек.