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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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ИИ «оживил» героинь аниме Demon Slayer, Black Clover, Fairy Tail, Fate Grand Order и не только — они ст...

ИИ «оживил» героинь аниме Demon Slayer, Black Clover, Fairy Tail, Fate Grand Order и не только — они ст...

ИИ «оживил» героинь аниме Demon Slayer, Black Clover, Fairy Tail, Fate Grand Order и не только — они стали живыми девушкамиЭнтузиаст с ником MySmartArts продолжает «оживлять» женских персонажей популярных аниме-сериалов при помощи нейросети Stable Diffusion, «превращая» их в реальных девушек.

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