Antiquity: в центральном Таджикистане обнаружены следы ранней миграции человека

Международная группа ученых из Еврейского университета в Иерусалиме и Национальной академии наук Таджикистана нашли многослойный археологический памятник в долине реки Зерашван в центральной части Таджикистана.
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